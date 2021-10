Europa League, in Russia passa il Galatasaray. Il Napoli vince contro il Legia Varsavia

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

L’altra sfida del girone E, quello in cui si trovano anche Lazio e Marsiglia, termina 0-1. Alla RZD Arena di Mosca infatti, il Galatsaray vince di misura sulla Lokomotiv. Decisiva la rete di Akturkoglu realizzata all’82’. La classifica del girone ora recita: Galatasaray a 7 punti, Lazio a 4, Marsiglia a 3 e Lokomotiv a 1. L’altra italiana, il Napoli, conquista 3 punti in casa contro il Legia Varsavia, vincendo per 3-0. Al Maradona, per i partenopei a segno Lorenzo Insigne al 76′, Victor Osimhen all’80’ e Matteo Politano al 96′. Gli azzurri di Luciano Spalletti sono secondi in classifica con quattro punti a -2 dai polacchi.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: