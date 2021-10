GdS | Lazio, via il falconiere

Un video virale nella festa dopo il 3-1 all’Inter fa scandalo. Oggi l’aquila con il fratello dell’accompagnatore sospeso.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il falconiere Juan Bernabè ha risposto con il saluto romano al coro proveniente dalla Tribuna Tevere; ieri il video del gesto è diventato virale: secondo alcuni, risale alla fine della partita vinta sabato scorso con l’Inter, mentre la società pensa sia vecchio di qualche mese. Lo spagnolo è stato sospeso e si è giustificato: “Sono dispiaciuto per quello che è successo, sono un uomo che ha girato il mondo e che ha rapporti con persone di tutte le razze. Un saluto militare, mai fascista. Io sono una persona assolutamente di destra, del partito Vox in Spagna come pure tanti amici calciatori, ma non di idea fascista, non è proprio nella mia mentalità. È stato un gesto dettato dall’impulso, festeggiando il finale di una partita“. Stasera, ad accompagnare Olympia nella serata della sfida di Europa League al Marsiglia non ci sarà Juan Bernabè, ma suo fratello Jose Maria.

