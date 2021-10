Lazio-Marsiglia, Akpa Akpro nel post-partita: “Abbiamo iniziato la gara con timore. Dovremo essere sempre aggressivi”

Il centrocampista biancoceleste Akpa Akpro è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio rilasciando le seguenti dichiarazioni dopo lo 0-0 contro il Marsiglia. Queste le sue parole:

“Era una partita difficile. Abbiamo iniziato la partita con timore. Abbiamo fatto un buon secondo tempo, peccato non aver fatto gol perché lo meritavamo. Abbiamo trovato una base su cui giocare. Abbiamo fatto una buona partita con l’Inter e anche stasera. Contro il Verona dobbiamo vincere. In tutte le partite dovremo essere aggressivi. Contro l’Inter lo siamo stati. Dobbiamo esserlo sempre se vogliamo essere una grande squadra. Contro il Verona dovremo iniziare con intensità per dimostrare di essere una grande squadra. Se iniziamo piano l’avversario prende fiducia e non va bene per noi”.

