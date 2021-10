Lazio-Marsiglia, striscione dei tifosi per Felipe Anderson: “Non ti curar di loro… segna e godi!!!”

La Lazio si appresta ad affrontare il Marsiglia nella sfida delle 18:45 valida come gara di Europa League. Dopo l’ottima vittoria contro l’Inter, Sarri chiede continuità alla sua squadra confermando le buone cose viste in campo contro i nerazzurri. Protagonista del successo in campionato, il ritrovato Felipe Anderson che ha messo la firma sull’incontro segnando il momentaneo vantaggio per la Lazio. A seguito della sua rete, sono piovute le critiche nei suoi confronti per aver proseguito il gioco mentre un giocatore dell’Inter era rimasto a terra per infortunio. I tifosi quest’oggi si sono schierati al fianco del brasiliano, difendendolo con uno striscio esposto questa sera allo stadio: “Felipe Anderson: non ti curar di loro… segna e godi!!!”.

