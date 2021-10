Lazio-Marsiglia, Zaccagni nel post-partita: “Abbiamo affrontato una grande squadra. Hellas? Sarà un’emozione”

Lazio-Marsiglia termina 0-0. Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, Mattia Zaccagni ha commentato il pareggio di Europa League contro i francesi. Queste le sue dichiarazioni:

“Abbiamo affrontato una grande squadra. Nel secondo tempo grande gara sotto il livello dell’intensità. Peccato non sia arrivato il gol. Nel primo tempo abbiamo faticato nel trovare le distanze giuste. Domenica contro l’Hellas? Per me sarà una grande emozione dopo 8 anni di Verona. Mi farà piacere rivedere tutte le persone e sono molto contento di tornare al Bentegodi”.

