MOVIOLA | Serata tranquilla per Aytekin che gestisce bene la gara

Partita senza troppe difficoltà per l’arbitro tedesco Deniz Aytekin: i ritmi non sono particolarmente alti sin dall’inizio e per tutto il match, con poche occasioni da moviola da analizzare.

Sul finale di primo tempo presunto fallo su Zaccagni in area di rigore, ma l’esterno biancoceleste viene anticipato e poi solo successivamente c’è il contatto con il difensore del Marsiglia. Flebili proteste che vengono spente sul nascere, corretto non rischiare il penalty.

Al 56′ Lazzari viene pescato sulla destra e si inserisce: mentre la palla attraversa tutta l’area, Zaccagni viene trattenuto ma aveva fatto altrettanto all’inizio dell’azione. Il match si chiude con 13 falli fatti dalla Lazio e 11 dal Marsiglia, oltre a 3 cartellini gialli, tutti per i francesi.

