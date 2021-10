SOCIAL | La Serie A celebra il gol di Milinkovic contro l’Inter: “Il volo di Sergej è in partenza, allacciare le cinture” – VIDEO

La Lazio si appresta ad affrontare tra poche ore il Marsiglia, nella sfida di Europa League che andrà in scena alle 18:45 all’Olimpico. Importante dare continuità ai risultati per i biancocelesti, che vengono da un’ottima vittoria in rimonta contro l’Inter dell’ex Simone Inzaghi. Un 3-1 targato Immobile, Felipe Anderson e Milinkovic, i quali hanno regalato il successo a tifosi ed allenatore mettendo in campo una grande prestazione. Il gol del centrocampista serbo, è stato celebrato sui canali social della Serie A con un video, al quel segue la descrizione: “Il volo è in partenza, allacciare le cinture”. Una rete importante per Milinkovic quella di domenica, che oltre a mettere a parole fine sulla gara contro i nerazzurri, rappresenta la numero 50 con la maglia della Lazio. Il serbo si trova ad una sola distanza da Pavel Nedved e si appresta a diventare il centrocampista più prolifico della storia biancoceleste.

Di seguito i video postato dalla Lega Serie A:

