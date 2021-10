Agostinelli su Verona-Lazio: “La squadra gialloblù è aggressiva, sarà una gara difficile”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Andrea Agostinelli ha parlato in esclusiva a tuttomercatoweb.com. In particolare modo, si è soffermato sulla squadra biancoceleste, dalla gara di ieri in Europa League alla prossima sfida in campionato contro il Verona. Ecco le sue parole.

Parlando della Lazio, che cosa lascia il pari di ieri?

“La Lazio ha fatto la sua partita, il Marsiglia è una buona squadra e la gara è stata abbastanza livellata. Il pari è giusto e lascia intatte le possibilità della Lazio di qualificarsi”.

A che punto è la Lazio nel percorso di apprendimento delle nozioni di Sarri?

“A buon punto ma mancano ancora gli equilibri e Sarri li sta cercando a metà campo dove ha ancora qualche indecisione. Non va dimenticato che la Lazio giocava con un trequartista e una linea a tre e quindi gli equilibri si devono assestare”

Che partita sarà quella col Verona?

“La squadra gialloblù ha le idee degli anni scorsi, è aggressiva, corre molto. Sarà una gara difficile per la Lazio ma se gioca come sa e ha i singoli in buona condizione può fare sua la partita”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: