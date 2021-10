Ivo Pulcini confermato direttore sanitario: “Grazie a Lotito e alla SS Lazio” – FOTO

Attraverso il proprio profilo Facebook, Ivo Pulcini ha manifestato la sua gioia per essere stato confermato direttore sanitario della Lazio. Ecco le sue parole: “Grazie al Presidente Claudio Lotito e alla SS Lazio per avermi confermato la fiducia e l’incarico in qualità di direttore sanitario“.

