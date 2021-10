Buon compleanno, Eugenio Fascetti: l’ex tecnico della Lazio compie 83 anni

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

L’ex allenatore della Lazio, Eugenio Fascetti, spegne oggi 83 candeline. In passato ha vestito la maglia biancoceleste anche come giocatore, nella stagione 1964/65, ma i laziali lo ricorderanno sempre come il tecnico della celebre Lazio del meno nove. Nonostante infatti i 9 punti di penalizzazione nel 1986, il tecnico riuscì nell’impresa di far rimanere la Lazio in Serie B. Celebre la sua iconica frase in merito alla sua famosa “banda”: “Chi vuole, resti. Chi non se la sente, può andar via subito. Chi resta combatte fino alla fine… rimanemmo tutti”. Buon compleanno Mister!

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: