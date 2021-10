CdS | Emergenza difesa, ecco tutte le ipotesi

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Due assenze al centro della difesa, mille riflessioni sulla soluzione da trovare. Luiz Felipe e Acerbi squalificati, Sarri pensa a come sostituire i suoi titolari: pagano entrambi i cartellini rossi regalati. L’opzione più probabile, almeno sulla carta, è quella della coppia formata da Patric e Radu. Stanno vivendo un momento completamente diverso: lo spagnolo sabato scorso ha messo in mostra una delle migliori prestazioni da quando è a Roma, il romeno al contrario non ha ancora esordito, escluso dalle 11 partite ufficiali. Sarebbe il piano più “facile”, occhio però alle sorprese. Hysaj ha riposato in Europa League e rimarrà a sinistra. Dall’altra parte qualche dubbio in più, stavolta non solo per il solito ballottaggio Lazzari–Marusic, entrambi titolari giovedì. Il montenegrino potrebbe anche slittare in mezzo per affiancare Patric. L’altra ipotesi porterebbe a Leiva abbassato sulla linea difensiva. Un’idea in svantaggio rispetto a quella standard: Leiva a centrocampo e Radu finalmente pronto a rompere il ghiaccio con la nuova stagione. Rimane la scelta più probabile, ma sarebbe un errore definirla scontata. In porta si rivedrà Reina, anche se Strakosha ha convinto in Europa League. Decisioni già fatte in attacco: Felipe Anderson e Immobile non sanno cos’è il turnover, Pedro si riprenderà il posto lasciato due giorni fa a Zaccagni. A centrocampo, ai lati di Leiva, di nuovo favoriti Milinkovic e Basic, mezzali di riferimento contro Inter e Marsiglia. Corriere dello Sport.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: