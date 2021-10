CdS | Leiva-Cataldi, adesso Sarri può puntare su due registi

La Lazio adesso ha due registi. Al fianco di Lucas Leiva, ora c’è Cataldi. Il centrocampista romano ha superato il test Sarri, è diventato a tutti gli effetti un titolare aggiunto. Sempre alle spalle del brasiliano nelle gerarchie, ma pronto a prenderne il posto senza farlo rimpiangere. Lo conferma ogni volta in cui viene chiamato in causa, come contro il Marsiglia. Sarri li sta alternando con una buona frequenza nel corso di questa stagione, lo confermano i dati. Dell’undici titolare della Lazio, la “coppia” Cataldi-Leiva è la seconda ad essersi spartita in modo più netto lo spazio finora. Al primo posto c’è quella composta da Lazzari e Marusic, unico ruolo in cui ancora non c’è una gerarchia netta. Leiva ad oggi ha messo insieme 690 minuti; Danilo è già arrivato a quota 311, numero che lo elegge 13esimo uomo più impiegato dal mister, un attestato di fiducia importantissimo. Cataldi sta ottenendo sempre più spazio e lo sta meritando. Al momento resta alle spalle di Leiva, che contro il Verona dovrebbe riprendersi il posto da titolare. Ma ora non è più una semplice alternativa. No, Cataldi adesso è un titolare aggiunto, pronto a sostituire il brasiliano all’occorrenza. E Sarri li tiene entrambi volentieri. Sono i due registi della Lazio. Corriere dello Sport.

