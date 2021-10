CdS | Sarri e Luis ai ferri corti: il Mago è senza posto

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Il like al tweet anti-Sarri echeggia da giovedì notte, non è mai stato rimosso, è ancora lì in bella vista, firmato Luis Alberto. È un mi piace poco polemico, ha riaperto la crisi con Mau. Il Mago brontolone ha colto l’assist sbagliato di un tifoso dell’Inter che dopo le parole del tecnico della Lazio (“Luis e Milinkovic insieme? Per ora no”) ha ironizzato su quanto Mago e Sergente fossero esaltati con Inzaghi e ora non più: “Wow, pensa tu che c……e Simone Inzaghi che li ha fatti giocare e vincere per cinque anni. I giocatori forti devono giocare sempre, se no non sei un grande allenatore, caro Sarri”, era questo il tweet. Luis, fresco di seconda panchina di fila ha colto la palla al balzo e ha stampato un like come un marchio. La bizzarria è che è lo stesso Luis che pochi giorni fa, parlando alla rivista Undici, aveva celebrato Mau: “Con lui ci divertiremo, possiamo fare meglio del suo Napoli”. È sempre stato così ma stavolta è diverso. Luis ha già perso il posto da titolare, lo dicono i numeri, non l’hanno fatto capire solo Tare e Sarri. Il rapporto con il tecnico è iniziato in salita in estate ed è peggiorato da agosto in poi. Il giocatore è stato richiamato più volte. Dopo il ko contro il Milan, Sarri ha iniziato a immaginare una Lazio senza la coppia di mezzali Luis Alberto-Milinkovic. Aspettava l’inserimento di Basic. Luis e Sergej hanno giocato in coppia dall’inizio solo 5 partite su 11, e stando a quanto dichiarato da Sarri giovedì lo spagnolo non è in ballo per giocare a Verona. Ieri mattina non ci sono stati confronti tra Sarri e il giocatore. Il tecnico era in full immersion tattica e Luis si è allenato regolarmente, salvo sorprese lo aspetta un’altra panchina. Sarri incrocerà i giocatori oggi, non è da escludere che snobbi il Mago. Sarri, in vista di gennaio, rinuncerebbe al Mago, accoglierebbe a braccia aperte un difensore centrale e una nuova mezzala. Mau oggi non parlerà, dopo l’Europa League salta l’appuntamento con la stampa previsto alla vigilia del campionato. Per risolvere la questione passi falsi e tentare di risolvere questo difetto storico, Sarri ha impostato interventi da psicologo. Corriere dello Sport.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: