ESCLUSIVA| Verona-Lazio, prima convocazione per Romano Floriani: avrà la numero 44

Domani la Lazio scenderà in campo al Bentegodi contro l’Hellas in una partita sicuramente molto importante per trovare questa continuità nei risultati tanto ricercata per fare il salto di qualità. Ci sarà subito una prima importante novità: secondo quanto appreso dalla nostra redazione tra i convocati biancocelesti, infatti, ci sarà Romano Floriani Mussolini, terzino destro della Primavera. Per il difensore, che quest’anno si sta mettendo in mostra con Calori, è la prima convocazione con la prima squadra. Per lui il numero 44.

