SOCIAL | Dieci anni fa, il primo gol di Lulic con la maglia biancoceleste – VIDEO

La S.S. Lazio pubblica un video sul proprio profilo Instagram: il contenuto condiviso è quello relativo al primo gol di Senad Lulic con la maglia biancoceleste. Era i 23 ottobre del 2011, quando il bosniaco segnò la sua prima rete in Bologna–Lazio: al minuto 48′ Lulic firma il gol dello 0-2 al Dall’Ara. La partita si chiude con la vittoria dei biancocelesti, che volano al secondo posto in solitaria in classifica.

