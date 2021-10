SOCIAL | Lazio Women, Öhrström: “Niente Serie A questo weekend? Mo’ che si fa?!” – FOTO

Stéphanie Öhrström, portiere della Lazio Women, pubblica un post sul proprio profilo Instagram. Questa settimana, la Serie A femminile si è fermata, a causa delle Qualificazioni ai Mondiali. La giocatrice biancoceleste, scrive ironicamente: “Niente Serie A questo weekend? Mo’ che si fa?!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stéphanie Öhrström (@steohr)

A proposito delle Nazionali, due giocatrici della Lazio Women sono state impegnate in due gare: Rachel Cuschieri nella match Russia-Malta (3-0), dove ha giocato per 90 minuti; e Nora Heroum, rimasta in campo per tutta la gara di Georgia-Finlandia (0-3).

