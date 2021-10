Atalanta, Gasperini polemico con gli arbitri: “Sono un grande problema, devono metterci la faccia”

Gian Piero Gasperini non le manda a dire all’arbitro, e a tutta la categoria, nel dopo partita di Atalanta-Udinese. L’allenatore dei bergamaschi, ai microfoni di Sky, ha così commentato la sua espulsione: “Il rosso? Non so perché sono stato ammonito, non ho detto nulla. Gli arbitri rappresentano un grande problema, la devono smettere. Devono fare anche loro i professionisti e metterci la faccia e venire a spiegare le loro decisioni in tv. Non ci provano neanche perché verrebbero fuori tutti i problemi“.

