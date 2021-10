CdS | Radu, nuovo debutto. Zaccagni ko

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Centocinquantaquattro giorni dopo Radu potrebbe tornare in campo, o almeno è ciò che sembra dalle ultime rifiniture a Formello. Sarebbe la prima da quando è arrivato Sarri; in allenamento è quasi sempre stato impiegato da terzino sinistro, ma le squalifiche contemporanee di Acerbi e Luiz Felipe hanno fatto sì che venisse provato come centrale di sinistra, accanto a Patric. A centrocampo si va verso la terza esclusione di fila di Luis Alberto, che potrebbe aver avuto un confronto con Sarri. Insieme a Milinkovic dovrebbero esserci Lucas Leiva e uno tra Basic (in vantaggio) e Akpa Akpro. In attacco torna Pedro dal primo minuto a completare il tridente con Immobile e Felipe Anderson; in panchina ci saranno Muriqi, Raul Moro e Luka Romero. Non Zaccagni, che contro il Marsiglia ha riportato un trauma contusivo al ginocchio che lo terrà fuori per circa 15-20 giorni. Lo riporta l’edizione romana del Corriere dello Sport.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: