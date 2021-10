Hellas Verona-Lazio, i 23 convocati gialloblù di mister Tudor

Alle ore 15:00, allo Stadio Bentegodi di Verona, è in programma Hellas Verona-Lazio, 9° giornata di Serie A. In vista del match, ecco la lista dei 23 calciatori convocati dall’allenatore gialloblù, Igor Tudor, per affrontare i biancocelesti di Maurizio Sarri. Di seguito la lista completa, pubblicata sul profilo ufficiale Twitter dell’Hellas Verona:

1 Pandur, 4 Veloso, 5 Faraoni, 7 Barák, 8 Lazović, 9 Kalinić, 10 Caprari, 11 Lasagna, 14 Ilić, 16 Casale, 17 Ceccherini, 18 Cancellieri, 20 Rüegg, 21 Günter, 22 Berardi, 23 Magnani, 24 Bessa, 27 Dawidowicz, 31 Šutalo, 61 Tameze, 78 Hongla, 96 Montipò, 99 Simeone.

