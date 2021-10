Hellas Verona-Lazio, Immobile nel post-partita: “Dispiace per i tifosi. La società ha deciso per il ritiro”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, l’attaccante biancoceleste Ciro Immobile ha commentato la sconfitta contro l’Hellas Verona – annunciando anche la decisione della società di mandare la squadra in ritiro – rilasciando le seguenti dichiarazioni:

“La squadra è molto delusa. Dall’atteggiamento e dal risultato. È ovvio che ognuno di noi debba guardare dentro e fare un esame di coscienza. Quello che posso dire è che siamo fortemente delusi, ci dispiace per i tifosi e per l’atteggiamento che hanno visto. Dobbiamo lavorare tanto e migliorare i risultati soprattutto in trasferta, trovando continuità che ci potrà far tornare quelli di una volta. Stiamo cercando di capire che cosa può farci perdere la tranquillità. L’unica cosa che posso dire è che crediamo nel lavoro di Sarri, che dà i suoi frutti. È ovvio che è un gioco molto diverso da prima ma questo non è assolutamente un alibi per queste prestazioni. Sono sempre convinto della qualità della squadra, anche dal punto di vista del carattere. L’unica cosa è che facciamo fatica a tirarlo fuori. Dobbiamo capirne il perché. Abbiamo bisogno di continuità, di 3/4 vittorie consecutive per assimilare anche più facilmente. Quando prepari le partite moralmente dopo una vittoria è una cosa. Al contrario l’ambiente è più triste. Non è tempo di piangere perché c’è tempo però penso che si debba riflettere: dobbiamo rimboccarci le maniche. Quando si subisce una sconfitta così è buono che giochi subito. Hai voglia di cancellarla e dimostrare che è stata solo una caduta. Abbiamo poco tempo. La società ha deciso per il ritiro e questo poco tempo lo passeremo insieme”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: