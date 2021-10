Hellas Verona-Lazio, la Società biancoceleste non ci sta: squadra in ritiro da stasera

La Lazio chiude questa nona giornata di Serie A con una rovinosa ed umiliante sconfitta subita contro l’Hellas Verona con l risultato di 4-1. Una brutta prestazione offerta oggi dai biancocelesti, praticamente mai scesi in campo con la difesa completamente in balia dell’avversario. Una fotocopia di quanto visto a Bologna, altra sconfitta arrivata dopo una grande trionfo: in quella occasione fu il successo nel derby ad illudere Società e tifosi, mentre quest’oggi gli uomini di Sarri dovevano confermare la grande vittoria ottenuta contro l’Inter. Nulla di tutto ciò è accaduto, con la Lazio che con la gara di oggi non da continuità a prestazioni e risultati, facendo dei rilevanti passi indietro. Motivo per cui, secondo quanto annunciato da Immobile nel post partita, la Società biancoceleste ha deciso di mandare la squadra in ritiro già da questa sera. Una presa di posizione forte da parte del Club, che intende dare una scossa a tutti i giocatori e allo staff, chiamati a reagire già mercoledì contro la Fiorentina, nella gara in programma all’Olimpico alle 20:45. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, c’è stato infatti un duro discorso di Igli Tare alla squadra negli spogliatoi, in cui è stata comunicata la radicale scelta voluta direttamente dal Presidente Lotito.

