Hellas Verona-Lazio, Simeone: “Sognavo di fare 2/3 gol alla Lazio. Ho molto rispetto per i biancocelesti, è una squadra che ho nel cuore”

Al termine della sfida tra Hellas Verona e Lazio, conclusasi con il risultato di 4-1, l’autore del poker gialloblu e dunque grande protagonista della gara Giovanni Simeone è intervenuto ai microfoni di Dazn.

Queste le sue parole:

“Sto bene perché tutti rotiamo in campo, mi da carica ed energia vedere i miei compagni dare tutto anche sul 3-1 per noi. Personalmente è molto emozionante per me segnare 4 gol oggi. Stamattina mentre guardavo le partite della Lazio, ho sognato di fare 2-3 gol. Questa partita l’ho preparata come le altre, stamattina ero molto nervoso poi mi sono rasserenato e ho giocato bene. Non mi sono mai trovato così tanto bene in campo con un giocatore come con Caprari. Per me tutte le gare son importanti, ho molto rispetto per la Lazio perché è una squadra che porto nel cuore per via di mio padre.”

