Hellas Verona-Lazio, Tudor: “Ho detto alla squadra che questa volta l’avremmo vinta. Simeone? Da tanto non vedevo una prestazione simile da un attaccante”

Termina 4-1 l’incontro tra Hellas Verona e Lazio, con i biancocelesti che escono pesantemente sconfitti dal Bentegodi. Il tecnico gialloblù Igor Tudor è intervenuto ai microfoni di Dazn per analizzare il successo ottenuto.

Queste le sue parole:

“Nell’intervallo ho parlato con la squadra, dicendo di confarci sfuggire la vittoria questa volta. Faccio i complimenti ai ragazzi per la prestazione offerta. Noi cerchiamo di giocare sempre allo stesso modo, indipendentemente dal risultato. Mentalmente il secondo tempo è sempre diverso dal primo, per quetoè importante mantenere la concentrazione. Sono contento di questa vittoria soprattutto per aver tenuto in mano il pallino del gioco continuano a colpire la Lazio nonostante il nostro vantaggio. Era da tanto che non vedevo una patita simile da un attaccante, sotto tutti i punti di vista. Non è mai facile mettere in campo prestazioni collettive del genere, i miei ragazzi sudano per questo. È importante continuare a lavorare e a crescere”

