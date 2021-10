Romano Floriani convocato per Verona, il procuratore: “Battute sul suo cognome squallide, rovinano la gioia di un ragazzo umile e professionale”

Maurizio Tinocchi, procuratore di Romano Floriani, è intervenuto sulle frequenze di Radio Incontro Olympia, parlando della prima convocazione in prima squadra del giovane classe 2003 e rispondendo a qualche polemica accesa dalle varie testate dopo la chiamata di Sarri per Verona.

Queste le sue parole:

“Io penso che rovinare la gioia di un ragazzo che è umile e molto professionale, con una serie di battute è proprio squallido. Non ne vale la pena nemmeno parlarne. Per fortuna abbiamo allenatori seri come Sarri che lo stima tantissimo e lo ha anche chiamato più volte ad allenarsi con la prima squadra. Ieri a causa dell’emergenza difensiva, sotto gli occhi di tutti, lo ha chiamato dopo l’ennesima bella prestazione con la Primavera. Nessuno va a scovare il percorso di questo ragazzo che tre anni fa ha avuto il coraggio di togliersi la maglietta della Lazio, andare a fare un anno alla Vigor Perconti e tornare alla Lazio più forte di prima diventando anche titolare inamovibile. Soddisfazioni su soddisfazioni.”

