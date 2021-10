CALCIOMERCATO – L’ex Lazio Minala riparte dalla Lucchese: il comunicato ufficiale

L’ex giocatore della Lazio Joseph Minala è ufficialmente un giocatore della Lucchese. Lo ha annunciato ilclub di Lega Pro con una nota ufficiale.

Questo il comunicato:

“La Lucchese 1905 comunica ufficialmente di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Joseph Marie Minala, centrocampista camerunense, classe ’96. Minala ha esordito nel campionato italiano di Serie A durante la stagione 2013/14, ingaggiato giovanissimo dalla Lazio. Di proprietà della società biancoceleste fino a giugno 2021, ha alternato comparizioni nella massima serie con ottime stagioni in Serie B, dove si è messo in evidenza con le maglie di Bari, Latina e Salernitana. Per lui, nel 2020, anche un’esperienza nel primo campionato cinese con la maglia del Qingdao Huanghai. Centrocampista dotato di ottima tecnica e visione di gioco, ha firmato un contratto in rossonero fino al 30 giugno 2022, nell’ambito della trattativa condotta dalla Talento srl, nelle persone dell’avv. Gaetanino Rajani e del dott. Andrea Ferrato, con la collaborazione dell’avv. Valerio Merola. Minala vestirà la maglia rossonera #58”.

