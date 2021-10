SOCIAL| 3 anni fa la vittoria in casa del Marsiglia: la Lazio ricorda l’impresa a pochi giorni dalla nuova sfida del Velodrome – VIDEO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

A poco più di una settimana dalla sfida del Velodrome, in cui la Lazio farà visita al Marsiglia in una delicata partita in chiave qualificazione ai sedicesimi di Europa League, la Lazio ha voluto ricordare la grande vittoria nello stesso stadio in cui tornerà il 4 novembre avvenuta precisamente 4 anni fa. In quella partita andarono a segno Wallace su calcio d’angolo, Caicedo su assist di Immobile e Marusic con un gran gol dalla destra.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: