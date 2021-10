CdS | Lazio-Fiorentina, Acerbi e Luiz tornano per il test Vlahovic

Archiviata la brutta prova del Bentegodi, torna il campionato e la Lazio si prepara a ricevere tra le mura amiche dell’Olimpico la Fiorentina. Come riportato dal Corriere dello Sport, torneranno Acerbi e Luiz Felipe: entrambi hanno scontato le squalifiche e saranno quindi al centro della difesa per far quadrare il reparto arretrato laziale. Dopo i gol di Verona, i biancocelesti provano a blindare la porta e Reina al momento è ancora davanti a Strakosha.

