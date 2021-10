CdS | Lazio, Lotito sta con Sarri. Luis Alberto è un caso

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

È tempo di riflessioni: la Lazio deve archiviare l’ultima prestazione e ripartire. Le uscite a Bologna e Verona hanno fatto sí che scattasse domenica il ritiro, per unire la squadra ed uscire fuori da questa mini crisi biancoceleste. Domani ci sarà la sfida casalinga con la Fiorentina ed il mister è a lavoro con i suoi per analizzare il momento e migliorarlo. Come riporta il Corriere dello Sport, il ds Tare ieri ha seguito la seduta d’allenamento e nel corso della giornata è arrivato anche il patron Lotito per confrontarsi con tutti. Il presidente ieri a Formello ha ricordato che Sarri è una sua scelta: serve tempo, anche se ad oggi non tutti si sono adattati al cambiamento. Nel frattempo il caso Luis Alberto tiene banco in casa Lazio: due settimane fa, durante la sosta, ci sarebbe stata una discussione vibrante con il tecnico; vedremo domani cosa accadrà e se a gennaio ci saranno cambiamenti.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: