CdS | Lazio sotto ritmo: prende quasi 2 gol a partita, difesa in affanno

La Lazio fatica fuori casa e la difesa fa acqua: come riporta il Corriere dello Sport, 17 gol al passivo, 7 nelle ultime due trasferte a Bologna e Verona, 6 all’Olimpico e 11 fuori casa racconta il cammino nel girone di andata, come sottolineato da LazioPage. Un dato peggiore non si registrava dalla stagione 1983/84: la Lazio con Chinaglia presidente all’epoca si salvò all’ultima giornata. Inzaghi incassò 16 gol in 9 gare l’anno scorso con i casi Covid e la Champions: pesano i limiti del centrocampo e in trasferta sono ancora più evidenti.

