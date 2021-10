FORMELLO – Tornano Luiz Felipe-Acerbi al centro della difesa, rilancio per Lazzari e Basic. Ancora fuori Luis Alberto

Cielo plumbeo e leggera pioggia proprio come l’umore della Lazio in questi giorni di ritiro. Nel pomeriggio è andato in scena l’allenamento di rifinitura dopo quarantotto ore di faccia a faccia fra società, tecnico e giocatori. Contro la Fiorentina si pretende una reazione emotiva ma anche di gioco per uscire da questo periodo altalenante. Maurizio Sarri osserva il lavoro della squadra entrando in scena nel momento delle prove tattiche che sciolgono i dubbi di formazione. Si parte dalle certezze di questo momento che sono Lazzari e Basic. Il primo è l’unico terzino al momento capace di darti quella spinta offensiva che manca mentre il croato garantisce l’intensità che vuole il mister. Fra i pali confermato Pepe Reina che ritroverà Luiz Felipe-Acerbi, la coppia di difensori titolari che hanno scontato i rispettivi turni di squalifica. Sulle corsie laterali Lazzari a destra con lo spostamento di Marusic sulla corsia mancina. In mezzo al campo avvicendamento fra Cataldi e Lucas Leiva con il ragazzo cresciuto nel vivaio che dovrà dare qualità in fase di impostazione e ritmo ai compagni, ai suoi fianchi Milinkovic e Basic. Davanti ci sono poche alternative visto l’infortunio di Zaccagni con Felipe Anderson e Pedro che si muoveranno larghi nel tridente completato da Ciro Immobile.

