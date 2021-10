Luciano Zauri: “Lazio squadra temibile con giocatori forti, ma la Fiorentina sa ciò che vuole e come ottenerlo”

Alla vigilia del match dell’Olimpico tra Lazio e Fiorentina il doppio ex Luciano Zauri è intervenuto ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue parole: “La Lazio è una squadra temibile, con giocatori forti, ma la Fiorentina è una squadra che sa quello che vuole e come fare per ottenerlo. Ho avuto Venuti a Pescara, è un ragazzo che già allora aveva tutto per emergere, è affidabile. Mi piace anche Odriozola, troverà spazio. Biraghi? Per lui stesso discorso di Venuti, anche lui l’ho conosciuto a Pescara, è uno che lavora forte, non è capitano per caso”.

