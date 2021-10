SOCIAL | La Lazio ricorda l’ultimo duello all’Olimpico contro la Fiorentina – VIDEO

A poco più di ventiquattr’ore dalla sfida dell’Olimpico che vedrà affrontarsi Lazio e Fiorentina, nel match valido per la decima giornata del Campionato di Serie A Tim, la società capitolina ha voluto ricordare attraverso i propri canali social, l’ultima sfida tra le due squadre sul prato romano. Era infatti il 6 gennaio 2021 e sulle due panchine sedevano Simone Inzaghi e Cesare Prandelli. La sfida, terminata 2-1 per i padroni di casa la apre Felipe Caicedo, ora al Genoa. Il raddoppio è firmato da Immobile – tanto per cambiare -, mentre Vlahovic per i viola accorcia nel finale dagli undici metri.

