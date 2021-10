Oggi 27 Ottobre è la Festa della Bandiera della Grecia: nel 1900 era bianca e azzurra

Come riportato da laziostory.it, oggi 27 Ottobre è il giorno della Festa della Bandiera della Grecia. Chiaramente si tratta di un riferimento importante per la storia della Lazio: fu proprio Luigi Bigiarelli, il 9 Gennaio 1900, ad affermare: “La Lazio avrà i colori della Grecia, Patria delle Olimpiadi!”. Come la stessa Lazio, che ha alternato tre variazioni cromatiche, tra l’azzurro, il biancazzurro, e il biancoceleste, un percorso simile lo ha seguito la bandiera greca: con la nascita della Repubblica di Grecia nel 1974, ha visto i colori mutare dall’originario bianco e azzurro ad un più deciso bianco e blu. Nel 1973 terminò la monarchia greca, vento al seguito del quale fu stabilita la repubblica democratica. Due differenti bandiere, azzurra con croce bianca e a strisce azzurre e bianche con cantone crociato, hanno dato il via alla storia della Grecia moderna.

