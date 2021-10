Barcellona, arriva la decisione su Koeman: il comunicato del club

Ronald Koeman non è più il tecnico del Barcellona. Fatale la sconfitta contro il Rayo Vallecano. Lo ha reso noto la stessa società catalana attraverso un comunicato ufficiale apparso sui canali ufficiali del club. Si legge: “L’FC Barcellona ha sollevato Ronald Koeman dai suoi doveri di allenatore della prima squadra. Il presidente del club, Joan Laporta, lo ha informato della decisione dopo la sconfitta contro il Rayo Vallecano. Ronald Koeman saluterà la squadra giovedì alla Ciutat Esportiva. L’FC Barcellona desidera ringraziarlo per il suo servizio al Club e gli augura tutto il meglio per la sua carriera professionale”.

FC Barcelona has relieved Ronald Koeman of his duties as first team coach — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 27, 2021

