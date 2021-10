CdS | Pedro rialza Sarri e Lazio. La Viola è troppo spenta

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Il tecnico lascia fuori Leiva, si affida a Luis Alberto e non subisce: è già la quinta sconfitta per la Fiorentina.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il ritiro (ora terminato) ha fatto bene alla Lazio: adesso serve trovare continuità. In casa i biancocelesti hanno collezionato 16 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 18 gare in campionato. All’Olimpico Sarri ha festeggiato le 200 panchine in Serie A (401 punti). Nel match di ieri, la Fiorentina non ha avuto velocità o qualità per colpire in area: anche se è riuscita mantiene un possesso discreto fino alla trequarti, ha sbagliato troppe scelte. Buona la prestazione di Milenkovic, che ha tenuto Immobile lontano dal record laziale di Piola: a Ciro manca solo un gol.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: