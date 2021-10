Il momento della Lazio secondo De Canio: “Il cammino è altalenante, poi ci sono gli episodi”

Durante Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, è intervenuto l’allenatore Luigi De Canio, che durante l’intervista ha parlato anche del cammino della Lazio fino a questo momento. Ecco le sue parole:

Gli alti e bassi della Lazio di Sarri erano da preventivare?

“Sì, è normale quando si va a toccare una squadra che per anni ha adottato una filosofia abbastanza diversa. I giocatori hanno bisogno di un periodo d’adattamento, che può essere più o meno lungo a seconda della capacità degli stessi di capire ed apprendere. E poi ci sono gli episodi. Ancora il cammino della Lazio è altalenante ma c’è da vedere se durante gli allenamenti i giocatori abbiano sempre più ben chiaro cosa fare. L’allenatore così può insistere sul suo lavoro e non abbattersi anche in caso di risultati negativi“.

