Tanti auguri alla Lazio paracadutismo: oggi compie 28 anni

Quest’oggi la sezione paracadutismo della SS Lazio compie 28 anni. Era infatti il 28 ottobre 1993 quando, presso lo Studio Commercialista Renato Risi in Viale degli Ammiragli, alla presenza del Notaio Ermini, il Consiglio Direttivo dell’Associazione Sportiva “Centro di Paracadutismo del Parco dei Castelli Romani nata nel Marzo del 1991 presso l’Aviosuperficie Pratoni del Vivaro, metteva a verbale il cambio di denominazione dell’Associazione trasformandola in Società Sportiva Lazio Paracadutismo. Gli atleti della Lazio Paracadutismo, da quel 28 ottobre, hanno portato il simbolo dell’aquila laziale in diverse occasioni: l’ultima qualche mese fa, il 21 aprile di quest’anno, la squadra della Lazio Paracadutismo, capitanata da Lino Della Corte, è volata sui cieli di Roma per il compleanno della città eterna.

