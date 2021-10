Il Messaggero | Cataldi, un assistente per il Mago

Danilo Cataldi contro la Fiorentina ha giocato una delle migliori partite da quando gioca con la maglia della Lazio. E’ stato il fulcro del gioco: autoritario, leggero, sempre presente, con qualità e quantità. Per anni ha cercato il suo posto nella squadra senza però mai riuscirci appieno. Mercoledì è riuscito ad essere il giocatore che cercava Sarri, quell’equilibratore che dà il ritmo alla squadra, un leader in mezzo al campo. La sua prestazione ha giovato anche a Luis Alberto, che come tutta la squadra aveva iniziato in sordina ma poi si è esaltato, coprendo il campo per 12,5 km. Lo spagnolo ha messo insieme anche 3 recuperi su un totale di 56 palloni giocati, con una riuscita di passaggio che sfiora l’84%: tutto ciò che gli ha chiesto Sarri, anche di più. Proprio col tecnico a fine partita si sono quasi abbracciati, con Sarri che gli ha urlato “che partita hai fatto”. Domani il Mago dovrebbe partire dalla panchina per poi subentrare per fare la differenza. Lo riporta Il Messaggero.

