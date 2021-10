La Repubblica | Il record di Luis: mai corso così. Ramos recupera

Dopo la disfatta contro il Verona ci si è chiesti se la Lazio seguisse il suo allenatore. La partita con la Fiorentina è stata la risposta a questo interrogativo: come diceva Lotito, la squadra è con Sarri. È stato l’atteggiamento a fare la differenza, non si è visto un gioco spettacolare, però la Lazio mercoledì sera si è mostrata aggressiva e attenta in fase difensiva. Adesso serve solo migliorare il rendimento in trasferta, l’unica vittoria è arrivata contro l’Empoli alla prima di campionato. All’Olimpico sono state conquistati 13 punti su 15, fuori casa solo 4 su 15 e subendo 11 gol. Davanti ai propri tifosi la Lazio si trasforma, contro la Fiorentina ha corso ben 6 km in più dei viola e, a sorpresa, chi ha macinato più chilometri è stato Luis Alberto, 12,4. Lo spagnolo probabilmente domani contro l’Atalanta lascerà spazio a Basic. Sollievo per Luiz Felipe, che era uscito dal campo in via precauzionale, per lui solo crampi; Lazzari invece non è al top. Lo riporta l’edizione romana de La Repubblica.

