Atalanta-Lazio, la società biancoceleste ricorda l'ultimo incrocio in casa dei nerazzurri

Domani, alle ore 15:00, la Lazio aprirà l’11° giornata di Serie A. Sarà di scena in casa dell’Atalanta, in un vero big match con vista sull’Europa. La società biancoceleste, attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram, ha voluto ricordare l’ultimo precedente in campionato tra queste due squadra in quel di Bergamo: allo Gewiss Stadium, nella passata stagione, la Lazio portò a casa i tre punti con un netto 1-3 firmato Adam Marusic, Joaquin Correa e Vedat Muriqi. Inutile fu il 2-1 di Pasalic. In vista della sfida in programma domani, ecco il video pubblicato dalla Lazio che ripercorre il successo nella scorsa stagione.

