SOCIAL| Pepe Reina a fianco dei bambini sordociechi: “Orgoglioso di scendere in campo per La Lega del Filo D’oro” – FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Il portiere della Lazio Pepe Reina scende in campo per i bambini sordociechi sostenendo la Lega del Filo D’Oro. L’estremo difensore biancoceleste, infatti, tramite il proprio profilo Instagram ha pubblicato una foto in cui ha sponsorizzato il fatto di fare una donazione a favore di questa associazione: “Orgoglioso di scendere in campo per La Lega del Filo D’Oro, per sostenere insieme la realizzazione del Nuovo Centro Nazionale che accoglierà e curerà tanti bambini e le loro famiglie. Con un solo SMS al 45514 puoi contribuire anche tu I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano” ha scritto Reina sotto il post, accompagnando il tutto con l’hashtag #UnaStoriaDiMani. Lo slogan della campagna, non a caso, è “I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pepe Reina (@preinaofficial)

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: