TuttoSport | Il fintech vale 80 milioni. Il ruolo di Binance nella Lazio

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Oltre 60 milioni di euro di investimenti, da parte di aziende fintech, si sono trasformati in sponsorizzazioni di maglia per la stagione 2021/22 di importanti club di Serie A. Se si considerano i budget destinati alla creazione di fan engagement, la cifra in esame arriva a 80 milioni. I più importanti colossi operanti in criptovalute, fan token e NFT hanno risposto concretamente all’appello lanciato dalle società di calcio, sempre alla ricerca di nuovi ricavi per quadrare i bilanci a fine stagione. È il caso di Binance, che il 13 ottobre ha annunciato la firma dell’accordo con la Lazio: sarà il main sponsor del club di Lotito per due anni, con opzione per il terzo, con un valore complessivo di oltre 30 milioni di euro. Il brand ha già debuttato sulle maglie e ieri è stato laniato il primo fan token a marchio Lazio nella storia del club. Si tratta di una nuova opportunità digitale per i tifosi biancocelesti, che adesso si ritrovano sempre più coinvolti in una serie di decisioni e promozioni, con la possibilità di acquistare e vendere fan token in tempo reale. Lo riporta Tuttosport.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: