CdS | Ciro, dove iniziò la favola: 78 anni dopo il mito Piola

Il centravanti della Lazio a un passo dal record biancoceleste.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Immobile è a un gol di distanza da Piola, leggenda del calcio azzurro e della storia biancoceleste dal 1934 al 1943: segnò 159 gol in 243 partite, in particolare con la Lazio le reti furono 143 in 227 match. Una curiosa coincidenza è che Ciro segnò il suo gol del debutto con la Lazio proprio a Bergamo, era il 21 agosto 2016. Tornando ai numeri, Immobile ha segnato 131 gol in 186 partite in Serie A con la Lazio: una media di 0,70 per ogni presenza (quella di Piola era di 0,62 reti/partita). Per scaramanzia, l’attaccante ha chiesto alla società di non organizzare celebrazioni fino a quando non verrà tagliato il traguardo.

