La Lega Serie A celebra Immobile: “Sei leggenda” – FOTO

In un pomeriggio in cui la Lazio non ha ottenuto la vittoria nonostante una grande prestazione, da celebrare c’è la rete di Immobile, che lo fa entrare nella storia della Lazio dalla porta principale: 159 gol come Silvio Piola. Anche la Lega Serie A, attraverso il proprio profilo Twitter, ha celebrato l’attaccante della Lazio: “Ciro Immobile, sei leggenda! 159 gol con la maglia della Lazio!“.

