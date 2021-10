LIVE | ATALANTA-LAZIO 2-2 (Pedro 18′, Zapata 45+1′, Immobile 74′, De Roon 90+4′)

E’ tutto pronto per il calcio d’inizio di Atalanta-Lazio al Gewiss Stadium.

1′ – PARTITI! Il primo pallone è toccato dai biancocelesti

5′ – Pericolo Atalanta che entra in area ma la difesa laziale riesce a bloccare Zapata

9′ – Calcio d’angolo per i nerazzurri con Demiral che di testa non centra lo specchio della porta

14′ – Gioco fermo a causa di un contrasto tra Demiral e De Roon; soccorsi in campo

18′ – GOOOOOOOOOOOLLLL!!!!!!! PEDRO! Lo spagnolo approfitta del tiro respinto di Immobile e l’appoggia in rete! 1-0 per i biancocelesti.

22′ – Atalanta pericolosa che comunque non riesce ad arrivare in porta, azione conclusasi con fallo di Demiral su Immobile.

27′ – Fallo a centrocampo di Luiz Felipe su Pasalic, punizione per l’Atalanta

29′ – Luis Alberto conquista una punizione nella propria metà campo

33′ – Primo calcio d’angolo per la Lazio: in seguito a dei rimpalli è arrivata la palla a Felipe Anderson, il cui tiro è però stato deviato e bloccato sulla linea di fondo campo da Musso.

34′ – Primo cartellino giallo della gara, se lo prende Luiz Felipe per un fallo a centrocampo per fermare l’azione di Zappacosta sulla fascia

41′ – Scintille tra Freuler e Luis Alberto per un intervento dello spagnolo pienamente sulla palla

45′ – Calcio d’angolo per la Lazio allo scadere del primo tempo con Musso che respinge il tiro-cross di Luis Alberto

45+1′ – A 4 secondi dalla fine del primo tempo, gol di Zapata. Si va negli spogliatoi sul risultato di 1-1

INIZIO SECONDO TEMPO

49′ – Azione interessante della Lazio che non riesce a concludersi per un cross sbagliato di Milinkovic che finisce sul fondo

50′ – Tiro pericoloso di Freuler da fuori area, bloccato sul palo da Reina

52′ – Luiz Felipe ferma in scivolata un’azione potenzialmente pericolosa di Zapata

54′ – Super occasione per Immobile che solo davanti al portiere non riesce a imbucarla

59′ – Cambio per l’Atalanta: fuori Pasalic, dentro Malinovskyi

66′ – Rischio Atalanta, Reina esce dall’area per bloccare il pallone ma Zapata commette fallo sul portiere

67′ – Doppio cambio per l’Atalanta: fuori Ilicic e Lovato, dentro Muriel e Scalvini

68′ – Primo cambio per la Lazio, entra Basic che rileva Luis Alberto

74′ – GOOOOOOOLLLLL!!!!!! CIRO IMMOBILEEE!!!!!!!!! Grande contropiede di Pedro, che apre per Basic che la mette in mezzo per il centravanti! 1-2 !!!

77′ – Doppio cambio per Sarri: fuori Cataldi e Felipe Anderson per Leiva e Raul Moro

78′ – Cartellino giallo per Demiral per un fallo su Immobile

82′ – Grande occasione per Raul Moro neutralizzata da Musso

83′ – Ultimo cambio per l’Atalanta: dentro Piccoli, fuori Zappacosta

85′ – Atalanta vicina al pareggio con un tiro rasoterra di Muriel finito sul fondo

85′ – Ultimo cambio anche per la Lazio, dentro Muriqi e fuori Immobile

90′ – Occasione pericolosissima per l’Atalanta, con Piccoli che ha tirato sul fondo della porta

90′ – 4 minuti di recupero

90′ – Guida ammonisce Reina per “perdita di tempo”: lancio di oggetti in direzione del portiere che viene colpito alla testa.

90+2′ – Ammonizione per Leiva che ha fermato un’azione potenzialmente pericolosa dei bergamaschi

90+4′ – Pareggio dell’Atalanta con De Roon.

FINE DEL SECONDO TEMPO. LA PARTITA FINISCE 2-2

