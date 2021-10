SOCIAL | Ciro Immobile eguaglia Piola: “Orgoglioso di far parte della storia di questa società” – FOTO

Grazie al gol contro l’Atalanta, Ciro Immobile ha toccato quota 159 gol con la maglia della Lazio, eguagliando Silvio Piola. Attraverso il proprio profilo Instagram, Immobile ha scritto: “Grazie a tutte le persone che hanno contribuito e sopratutto mi hanno aiutato a raggiungere questo traguardo. Raggiungere una leggenda come Piola è emozionante e stimolante per il futuro. Orgoglioso di far parte della storia di questa gloriosa società. Peccato per il risultato ma da capitano sono orgoglioso della mia squadra. Bravi ragazzi“.

