CdS | I baby di Calori sbancano Ascoli con un poker

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Non delude la Lazio Primavera. Secondo poker consecutivo in campionato, stavolta rifilato a domicilio sul campo dell’Ascoli (1-4). Aggiunti alla classifica 3 punti, sono 18 quelli conquistati nelle prime 7 giornate. Percorso quasi perfetto fino a questo momento. Ora i biancocelesti sono al comando in solitaria, +2 sul Frosinone, ieri bloccato sul 2-2 a Benevento. Funziona la formula a due punte di Calori, che ripropone il 4-3-1-2 a una settimana di distanza della partita al Fersini con il Cesena. Vicini nel reparto d’attacco e nel tabellino dei marcatori, Crespi e Tare: il primo apre il match, il secondo firma il tris nella ripresa siglando il suo quarto gol consecutivo. In mezzo al solito Bertini, capitano e sempre più trascinatore, mentre è di Shehu il timbro che fa scorrere i titoli di coda. L’Ascoli regge fino all’intervallo, era stato Palazzino a segnare il pareggio dell’illusione. Poco dopo si è visto tutto il gap tra le due squadre. Corriere dello Sport.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: