FORMELLO | Seduta di scarico per la squadra, nei prossimi giorni prove tattiche per il Marsiglia

Archiviato il match contro l’Atalanta, questa mattina la squadra si è subito ritrovata a Formello per la seduta di scarico: palestra per chi ha giocato ieri, tutti gli altri in campo. Nei prossimi giorni ci si concentrerà sulle prove tattiche in vista del match di Europa League di giovedì in Francia contro il Marsiglia.

