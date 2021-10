Salernitana-Napoli, cartellino rosso per Kastanos: salterà la sfida contro la Lazio

E’ in corso, nella terz’ultima gara di questa 11° giornata di Serie A, il derby campano tra Salernitana e Napoli. Al minuto 69, dopo un brutto intervento di Kastanos su Anguissa, l’arbitro Fabbri ha estratto il cartellino giallo per il centrocampista della Salernitana. Dopo un consulto con il VAR però, il direttore di gara è stato richiamato a vedere nuovamente l’intervento e, una volta visionato più volte il replay, è cambiata la decisione: cartellino rosso per Kastanos e granata in dieci uomini per il resto del match. Espulsione pesante per il centrocampista cipriota, che sarà costretto a saltare il prossimo match, in programma domenica prossima, alle ore 18:00, in casa della Lazio.

