SOCIAL | Il rammarico di Pedro dopo il pareggio: “Peccato il risultato di ieri, meritavamo di più” – FOTO

Il giorno dopo il rammarico per il pareggio c’è ancora. Atalanta-Lazio è finita 2-2, con entrambi i gol della Lazio recuperati nei minuti finali del primo e del secondo tempo. E’ stata sfiorata l’impresa, il gol preso all’ultimo minuto di recupero brucia ancora per Pedro, autore del primo vantaggio, ma che non cancella l’ottima prestazione messa in campo dalla squadra. Lo spagnolo, sui social, è tornato sulla partita di ieri:“Un peccato il risultato di ieri, sicuramente meritavamo di più. Gran lavoro di tutta la squadra. Sempre così ragazzi. Forza Lazio”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pedro Rodriguez Ledesma (@_pedro17_)

